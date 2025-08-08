Мешканець Хмельниччини намагався втекти до Молдови на параплані, фото

Прикордонники затримали чоловіка, який хотів перелетіти кордон на параплані.

Фото: ДПСУ

На Вінниччині прикордонники зупинили спробу перелетіти кордон на параплані. Про це повідомляє ДПСУ.

48-річний мешканець Хмельниччини збирався нелегально потрапити до Молдови, використавши для цього параплан.

Як стало відомо, чоловік обрав для "польоту" відкрите поле неподалік кордону, перетворивши його на власну імпровізовану злітну смугу. У його спорядженні був параплан, куплений в інтернеті за 500 євро, та впевненість, що цього вистачить для успішного перельоту.

Втім, прикордонники встигли зупинити "повітряну мандрівку" ще на етапі підготовки. Порушника затримали та склали на нього адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону.

Йому загрожує штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб.

