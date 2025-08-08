Житель Хмельницкой области пытался бежать в Молдову на параплане, фото

В Винницкой области пограничники пресекли попытку перелететь границу на параплане. Об этом сообщает ГПСУ.
48-летний житель Хмельнитчины собирался нелегально попасть в Молдову, использовав для этого параплан.
Как стало известно, мужчина выбрал для "полета" открытое поле недалеко от границы, превратив его в собственную импровизированную взлетную полосу. В его снаряжении был параплан, купленный в интернете за 500 евро, и уверенность, что этого хватит для успешного перелета.
Впрочем, пограничники успели остановить "воздушное путешествие" еще на этапе подготовки. Нарушителя задержали и составили на него административный протокол по ст. 204-1 КУоАП - незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы.
Ему грозит штраф в размере от 3400 до 8500 гривен или административный арест до 15 суток.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.