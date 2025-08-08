Житель Хмельницкой области пытался бежать в Молдову на параплане, фото

Пограничники задержали мужчину, который хотел перелететь границу на параплане.

В Винницкой области пограничники пресекли попытку перелететь границу на параплане. Об этом сообщает ГПСУ.

48-летний житель Хмельнитчины собирался нелегально попасть в Молдову, использовав для этого параплан.

Как стало известно, мужчина выбрал для "полета" открытое поле недалеко от границы, превратив его в собственную импровизированную взлетную полосу. В его снаряжении был параплан, купленный в интернете за 500 евро, и уверенность, что этого хватит для успешного перелета.

Впрочем, пограничники успели остановить "воздушное путешествие" еще на этапе подготовки. Нарушителя задержали и составили на него административный протокол по ст. 204-1 КУоАП - незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы.

Ему грозит штраф в размере от 3400 до 8500 гривен или административный арест до 15 суток.

