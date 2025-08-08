Адміністрація Трампа розпочала чергову «чистку» в ФБР — Politico

Під звільнення потрапили колишній виконувач обов'язків директора ФБР Браян Дрісколл, заступник директора, відповідальний за відділення у Вашингтоні, Стівен Дженсен та спеціальний агент Волтер Джиардіна.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала чергову "чистку" у ФБР, звільнивши щонайменше ще трьох посадовців. Про це пише Politico.

Зокрема, під звільнення потрапили колишній виконувач обов'язків директора ФБР Браян Дрісколл, заступник директора, відповідальний за відділення у Вашингтоні, Стівен Дженсен та спеціальний агент Волтер Джиардіна. Офіційні документи, як очікується, будуть оприлюднені в п'ятницю, 8 серпня.

У виданні зазначили, що це новий етап кадрових змін у ФБР. Багатьох із тих, кого усунули, пов’язують із їхньою роллю у розслідуванні заворушень 6 січня 2021 року в Капітолії. Це масштабне розслідування охоплювало агентів, аналітиків і технічних експертів по всій країні.

Після повернення Трампа до влади в січні деякі посадовці, які працювали над розслідуванням або керували його частинами, залишилися на своїх місцях чи навіть отримали підвищення. Але тиск з боку активістів руху MAGA зрештою призвів до звільнення багатьох із цих агентів.

Ймовірно, саме така ситуація склалася з Дженсеном, якого директор Каш Пател призначив очільником ключового вашингтонського польового офісу ФБР лише чотири місяці тому, зазначає видання.

Соратники Трампа швидко відреагували на призначення Дженсена, назвавши його одним із головних ініціаторів агресивної тактики ФБР у розслідуваннях та арештах підозрюваних у штурмі Капітолія. Рішення Патела залишити його на посаді та навіть підвищити викликало ранні суперечки між прихильниками MAGA і новою адміністрацією.

Очікувалося, що Дженсен у четвер з’явиться на пресконференції разом із Жанін Пірро, федеральною прокуроркою округу Колумбія. Але він не прийшов. Пірро супроводжував інший посадовець ФБР — Рід Девіс, керівник відділу з кримінальних справ у Вашингтоні.

На запитання про відсутність Дженсена Пірро відповіла: «Сьогодні я не говоритиму про політику».

Дрісколл був призначений Трампом виконувачем обов’язків директора ФБР у січні, хоча з самого початку це призначення супроводжувалося плутаниною: деякі посадовці заявляли, що він мав стати заступником директора.

Невдовзі Дрісколл потрапив у конфлікт із керівництвом Мін’юсту, коли відмовився надати список усіх співробітників ФБР, які працювали над розслідуваннями, пов’язаними з подіями 6 січня. Тодішній виконувач обов’язків заступника генпрокурора Еміл Бов звинуватив Дрісколла та інших у «непокорі» через відмову поділитися цими даними з керівництвом департаменту.

Джардіна брав участь у розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера щодо зв’язків передвиборчого штабу Трампа у 2016 році з Росією. Він також долучався до арешту торгового радника Трампа Пітера Наварро за відмову свідчити перед комітетом Палати представників, який розслідував заворушення 6 січня. Адвокати Наварро та федеральний суддя назвали арешт зайвим, ставлячи під сумнів, чому йому не дали можливості добровільно з’явитися. Сам Наварро назвав Джардіна та іншого агента, який брав участь у затриманні, «маленькими нацистами».

Сенатор-демократ Марк Уорнер розкритикував нову хвилю звільнень і закликав колег-законодавців вжити заходів.

Асоціація агентів ФБР також опублікувала заяву, в якій висловила стурбованість тим, що агенти “без належного судового розгляду звільняються за виконання своїх обов'язків з розслідування ймовірних федеральних злочинів”.

