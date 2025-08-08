Администрация Трампа начала очередную «чистку» в ФБР — Politico

Под увольнение попали бывший исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрисколл, заместитель директора, ответственный за отделение в Вашингтоне, Стивен Дженсен и специальный агент Уолтер Джиардина.

Администрация президента США Дональда Трампа начала очередную «чистку» в ФБР, уволив как минимум ещё трёх должностных лиц. Об этом пишет Politico.

В частности, под увольнение попали бывший исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрисколл, заместитель директора, ответственный за отделение в Вашингтоне, Стивен Дженсен и специальный агент Уолтер Джиардина. Официальные документы, как ожидается, будут опубликованы в пятницу, 8 августа.

В издании отметили, что это новый этап кадровых изменений в ФБР. Многих из тех, кого отстранили, связывают с их ролью в расследовании беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии. Это масштабное расследование охватывало агентов, аналитиков и технических экспертов по всей стране.

После возвращения Трампа к власти в январе некоторые должностные лица, которые работали над расследованием или руководили его частями, остались на своих местах или даже получили повышение. Но давление со стороны активистов движения MAGA в итоге привело к увольнению многих из этих агентов.

Вероятно, именно такая ситуация сложилась с Дженсеном, которого директор Каш Пател назначил главой ключевого вашингтонского полевого офиса ФБР всего четыре месяца назад, отмечает издание.

Соратники Трампа быстро отреагировали на назначение Дженсена, назвав его одним из главных инициаторов агрессивной тактики ФБР в расследованиях и арестах подозреваемых в штурме Капитолия. Решение Патела оставить его в должности и даже повысить вызвало ранние споры между сторонниками MAGA и новой администрацией.

Ожидалось, что Дженсен в четверг появится на пресс-конференции вместе с Жанин Пирро, федеральным прокурором округа Колумбия. Но он не пришёл. Пирро сопровождал другой сотрудник ФБР — Рид Дэвис, руководитель отдела по уголовным делам в Вашингтоне.

На вопрос об отсутствии Дженсена Пирро ответила: «Сегодня я не буду говорить о политике».

Дрисколл был назначен Трампом исполняющим обязанности директора ФБР в январе, хотя с самого начала это назначение сопровождалось путаницей: некоторые должностные лица заявляли, что он должен был стать заместителем директора.

Вскоре Дрисколл оказался в конфликте с руководством Минюста, когда отказался предоставить список всех сотрудников ФБР, которые работали над расследованиями, связанными с событиями 6 января. Тогдашний исполняющий обязанности заместителя генпрокурора Эмил Бов обвинил Дрисколла и других в «неповиновении» из-за отказа поделиться этими данными с руководством департамента.

Джиардина участвовал в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о связях предвыборного штаба Трампа в 2016 году с Россией. Он также принимал участие в аресте торгового советника Трампа Питера Наварро за отказ давать показания перед комитетом Палаты представителей, который расследовал беспорядки 6 января. Адвокаты Наварро и федеральный судья назвали арест излишним, поставив под сомнение, почему ему не дали возможность явиться добровольно. Сам Наварро назвал Джиардину и другого агента, участвовавшего в задержании, «маленькими нацистами».

Сенатор-демократ Марк Уорнер раскритиковал новую волну увольнений и призвал коллег-законодателей принять меры.

Ассоциация агентов ФБР также опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность тем, что агенты «без надлежащего судебного разбирательства увольняются за выполнение своих обязанностей по расследованию вероятных федеральных преступлений».

