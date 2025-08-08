Практика судів
Туск припустив можливе «замороження» війни РФ проти України найближчим часом

13:23, 8 серпня 2025
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з Володимиром Зеленським заявив, що замороження війни в Україні може відбутися «швидше, ніж очікується».
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російське вторгнення в Україну може бути «замороженим» швидше, ніж очікується. Про це він повідомив журналістам після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, пише The Guardian.

«Є певні сигнали, у мене також є інтуїція — що, можливо, замороження конфлікту, не хочу казати про кінець війни, але саме замороження, може статися швидше, ніж очікується», — зазначив Туск.

Обережний оптимізм

За його словами, український Президент налаштований дуже обережно, але зберігає оптимізм.

«Сьогодні закінчується термін ультиматуму (який Трамп поставив Путіну). Президент Зеленський дуже обережний, але все ще оптимістичний», — додав прем’єр Польщі.

Роль Європи та Польщі

Туск наголосив, що українська сторона зацікавлена, аби Європа, зокрема й Польща, взяла участь у формуванні майбутнього припинення вогню і, згодом, миру.

«Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, адже це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку», — підкреслив він.

Зауважимо, що в Європейській комісії заявили, що наразі передчасно говорити про можливу участь представників ЄС у майбутніх переговорах лідерів США, Росії та України. Як зазначила на брифінгу 7 серпня речниця Єврокомісії Аріанна Подеста, остаточного рішення щодо формату та логістики зустрічі ще немає.

Польща Україна війна

