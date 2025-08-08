Практика судів
У Єврокомісії не беруться поки говорити про участь ЄС у переговорах США, Росії та України

09:10, 8 серпня 2025
Єврокомісія заявила, що поки зарано говорити про можливу участь представників ЄС у переговорах США, Росії та України — формат, терміни та логістика зустрічі ще не визначені.
Джерело фото: Getty Images
В Європейській комісії заявили, що наразі передчасно говорити про можливу участь представників ЄС у майбутніх переговорах лідерів США, Росії та України. Як зазначила на брифінгу 7 серпня речниця Єврокомісії Аріанна Подеста, яку цитує Радіо Свобода, остаточного рішення щодо формату та логістики зустрічі ще немає.

Відповідаючи на запитання про те, чи є розчаруванням для ЄС відсутність запрошення на можливу тристоронню зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним, Подеста пояснила:

«Формат, терміни, логістика на даний момент абсолютно незрозумілі. Вони все ще вирішуються. Тож нам доведеться подивитися, як розвиватимуться події, і це передчасно. Тож, звичайно, немає розчарування щодо того, що не було вирішено».

Урсулу фон дер Ляєн не барала участі у груповій розмові

На запитання Радіо Свобода речниця підтвердила, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не брала участі в учорашньому груповому дзвінку між Трампом, Зеленським і низкою європейських лідерів.

«Дійсно, президентка не брала участі у вчорашній розмові. Її було детально проінформовано, вона була на зв’язку з лідерами. Як завжди, вона підтримує з ними зв’язок, особливо з такого важливого питання. Звичайно, ви добре знаєте нашу позицію щодо мирних переговорів: ми підтримуємо справедливий і тривалий мир для України, і наші зобов’язання щодо цього не змінилися, зокрема і на тлі цих можливих тристоронніх мирних переговорів. Терміни, формат і логістику ще належить з’ясувати, тому ще дуже рано говорити точно, що станеться», — наголосила Подеста.

Речниця не уточнила, з ким саме з лідерів спілкувалася президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього за участі Володимира Зеленського.

