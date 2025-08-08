Практика судов
В Еврокомиссии пока не берутся говорить об участии ЕС в переговорах США, России и Украины

09:10, 8 августа 2025
Еврокомиссия заявила, что пока рано говорить о возможном участии представителей ЕС в переговорах США, России и Украины — формат, сроки и логистика встречи еще не определены.
Источник фото: Getty Images
В Европейской комиссии заявили, что в настоящее время преждевременно говорить о возможном участии представителей ЕС в будущих переговорах лидеров США, России и Украины. Как отметила на брифинге 7 августа представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, которую цитирует Радио Свобода, окончательного решения по формату и логистике встречи пока нет.

Отвечая на вопрос о том, является ли разочарованием для ЕС отсутствие приглашения на возможную трехстороннюю встречу между Трампом, Зеленским и Путиным, Подеста пояснила:
«Формат, сроки, логистика на данный момент абсолютно непонятны. Они все еще решаются. Так что нам придется посмотреть, как будут развиваться события, и это преждевременно. Так что, конечно, нет разочарования по поводу того, что не было решено».

Урсула фон дер Ляйен не участвовала в групповой беседе

На вопрос Радио Свобода представитель подтвердила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не принимала участия во вчерашнем групповом звонке между Трампом, Зеленским и рядом европейских лидеров.

«Действительно, председатель не принимала участия во вчерашнем разговоре. Ее подробно проинформировали, она была на связи с лидерами. Как всегда, она поддерживает с ними контакт, особенно по такому важному вопросу. Конечно, вы хорошо знаете нашу позицию по мирным переговорам: мы поддерживаем справедливый и долгосрочный мир для Украины, и наши обязательства в этом отношении не изменились, в том числе и на фоне этих возможных трехсторонних мирных переговоров. Сроки, формат и логистику еще предстоит уточнить, поэтому пока очень рано говорить точно, что произойдет», — подчеркнула Подеста.

Представитель не уточнила, с кем именно из лидеров общалась председатель Еврокомиссии.Напомним, Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского

