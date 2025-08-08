Туск допустил возможное «замораживание» войны РФ против Украины в ближайшее время

Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что заморозка войны в Украине может произойти «быстрее, чем ожидается».

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российское вторжение в Украину может быть «заморожено» быстрее, чем ожидается. Об этом он сообщил журналистам после телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Guardian.

«Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция — что, возможно, замораживание конфликта, не хочу говорить о конце войны, но именно замораживание, может произойти быстрее, чем ожидается», — отметил Туск.

Осторожный оптимизм

По его словам, украинский Президент настроен очень осторожно, но сохраняет оптимизм.

«Сегодня истекает срок ультиматума (который Трамп поставил Путину). Президент Зеленский очень осторожен, но все еще оптимистичен», — добавил премьер Польши.

Роль Европы и Польши

Туск подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы Европа, в частности и Польша, приняла участие в формировании будущего прекращения огня и, впоследствии, мира.

«Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, ведь это также окажет очень положительное влияние на нашу безопасность», — подчеркнул он.

Отметим, что в Европейской комиссии заявили, что сейчас преждевременно говорить о возможном участии представителей ЕС в будущих переговорах лидеров США, России и Украины. Как отметила на брифинге 7 августа представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, окончательного решения по формату и логистике встречи ещё нет.

