Директора ДБР пропонують відібрати за вирішальної ролі міжнародних експертів — законопроект

Статус Державного бюро розслідувань також пропонується змінити – замість правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13602, яким пропонується «перезавантажити» Державне бюро розслідувань за участі міжнародних експертів. Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Ярослав Железняк, Анастасія Радіна, Ярослав Юрчишин, Володимир Цабаль та інші.

Як вказують депутати, зробити перезапуск ДБР пропонується «за прикладом кращих практик НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ».

Також пропонується змінити статус ДБР. Замість правоохоронного органу, яким наразі є Бюро, пропонується наділити його статусом центрального органу виконавчої влади.

Ініціатори законопроекту пропонують, аби директора ДБР призначав не Президент, а Кабмін за поданням конкурсної комісії, в якій переважний голос матимуть експерти, делеговані міжнародними партнерами.

Фактично, як і під час багатьох інших конкурсів, вирішувати, хто буде переможцем конкурсу, будуть делеговані іноземними партнерами члени комісії, а голос членів конкурсної комісії від України матиме другорядне значення.

Прикметно, що при цьому депутати посилаються на Конституцію (як пишуть депутати, «окремі норми чинного законодавства, що регламентують правовий статус Державного бюро розслідувань, суперечать положенням Конституції України — зокрема, щодо підпорядкованості та підзвітності органу виконавчої влади Президентові України») та на рішення КСУ від 10 квітня 2003 р. №7- рп/2003, де зазначено, що «повноваження Президента України вичерпно визначені Конституцією України, а це унеможливлює прийняття законів, які встановлювали б інші його повноваження (права та обов'язки)», а також на відповідні рішення КСУ від 7 квітня 2004 р. та від 16 травня 2007 р. № 1- рп/2007.

Крім того, депутати пропонують, щоб співробітники ДБР пройшли переатестацію, яку будуть проводити атестаційні комісії з переважним голосом експертів, делегованих міжнародними партнерами.

Фактично пропонуються запровадити кадрові процедури, аналогічні тим, які запустило призначення директором Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського. Нагадаємо, відповідно до закону про реформу БЕБ, він має утворити атестаційні та кадрові комісії. Працівників БЕБ чекає поступова переатестація.

Разом із тим, безпосередніх вимог стосовно перезапуску ДБР не містять ані офіційні рекомендації Єврокомісії, ані меморандум з МВФ, ані план Ukraine Facility.

Автор: Наталя Мамченко

