Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Директора ДБР пропонують відібрати за вирішальної ролі міжнародних експертів — законопроект

08:15, 8 серпня 2025
Статус Державного бюро розслідувань також пропонується змінити – замість правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади.
Директора ДБР пропонують відібрати за вирішальної ролі міжнародних експертів — законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13602, яким пропонується «перезавантажити» Державне бюро розслідувань за участі міжнародних експертів. Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Ярослав Железняк, Анастасія Радіна, Ярослав Юрчишин, Володимир Цабаль та інші.

Як вказують депутати, зробити перезапуск ДБР пропонується «за прикладом кращих практик НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ».

Також пропонується змінити статус ДБР. Замість правоохоронного органу, яким наразі є Бюро, пропонується наділити його статусом центрального органу виконавчої влади.

Ініціатори законопроекту пропонують, аби директора ДБР призначав не Президент, а Кабмін за поданням конкурсної комісії, в якій переважний голос матимуть експерти, делеговані міжнародними партнерами.

Фактично, як і під час багатьох інших конкурсів, вирішувати, хто буде переможцем конкурсу, будуть делеговані іноземними партнерами члени комісії, а голос членів конкурсної комісії від України матиме другорядне значення.

Прикметно, що при цьому депутати посилаються на Конституцію (як пишуть депутати, «окремі норми чинного законодавства, що регламентують правовий статус Державного бюро розслідувань, суперечать положенням Конституції України — зокрема, щодо підпорядкованості та підзвітності органу виконавчої влади Президентові України») та на рішення КСУ від 10 квітня 2003 р. №7- рп/2003, де зазначено, що «повноваження Президента України вичерпно визначені Конституцією України, а це унеможливлює прийняття законів, які встановлювали б інші його повноваження (права та обов'язки)», а також на відповідні рішення КСУ від 7 квітня 2004 р. та від 16 травня 2007 р. № 1- рп/2007.

Крім того, депутати пропонують, щоб співробітники ДБР пройшли переатестацію, яку будуть проводити атестаційні комісії з переважним голосом експертів, делегованих міжнародними партнерами.

Фактично пропонуються запровадити кадрові процедури, аналогічні тим, які запустило призначення директором Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського. Нагадаємо, відповідно до закону про реформу БЕБ, він має утворити атестаційні та кадрові комісії. Працівників БЕБ чекає поступова переатестація.

Разом із тим, безпосередніх вимог стосовно перезапуску ДБР не містять ані офіційні рекомендації Єврокомісії, ані меморандум з МВФ, ані план Ukraine Facility. 

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду