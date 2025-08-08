Конкретні докази державної зради детективів НАБУ досі не надані – НАБУ та САП

У НАБУ та САП закликали СБУ оприлюднити матеріали кримінальних проваджень щодо детективів та не заважати розгляду їх апеляційних скарг.

джерело фото: SUD.UA

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу 8 серпня повідомили, що конкретних та переконливих доказів державної зради двох детективів НАБУ, які були затримані співробітниками СБУ ще 21 липня, досі не надано.

Нагадаємо, що 21 липня СБУ затримала керівника управління детективів у Дніпропетровській та Запорізькій областях Руслана Магомедрасулова та співробітника «закритого» підрозділу Другого Головного спеціального підрозділу детективів (Д-2) Віктора Гусарова.

Обох представників НАБУ СБУ звинуватила у роботі на спецслужби РФ. Наразі вони утримуються під вартою.

«Щодо одного з затриманих наших співробітників мені надійшов лист від СБУ. Я не можу розголошувати його зміст, однак я буду звертатися до СБУ за додатковими матеріалами. Більше того, я буду просити СБУ оприлюднити усі матеріали, які стосуються наших детективів. Розгляд їх апеляційних скарг також чомусь затягується, матеріали просто не надаються», - розповів Семен Кривонос.

У свою чергу керівник САП Олександр Клименко додав, що на даний час, враховуючи відсутність чітких доказів провини детективів НАБУ та відсутність апеляційного перегляду рішень судів першої інстанції про арешт, «поки що все виглядає, як помста СБУ за результати розслідування».

Також Семен Кривонос додав, що наразі ще три детектива НАБУ є підозрюваними у кримінальних провадженнях стосовно ДТП з потерпілими, які сталися ще у 2021-2023 роках. Усім трьом детективам судом у липні обрано запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою.

Автор: В’ячеслав Хрипун

