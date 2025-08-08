«Маніпуляції і спроба тиску на суд»: у СБУ прокоментували заяви Семена Кривоноса і Олександра Клименка

СБУ заявила, що вважають заяви НАБУ і САП «маніпулятивними» і «спробою чинити публічний тиск на представників судової гілки влади».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України, коментуючи заяви з боку керівника НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка стосовно того, що матеріали кримінальних проваджень не надали НАБУ та медіа, зазначила, що «відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства».

«Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом. Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіо-розмовами фігурантів», підкреслили у СБУ.

«Разом з тим 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обгрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ.

Весь масив доказової бази буде надано виключно суду – в порядку, передбаченому процесуальними нормами», зазначили в СБУ.

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу 8 серпня повідомили, що конкретних та переконливих доказів державної зради двох детективів НАБУ, які були затримані співробітниками СБУ ще 21 липня, досі не надано.

Також СБУ прокоментувала заяви про нібито «тиск на певних людей, аби вони свідчили, що в НАБУ дійсно є російські впливи».

«Жодного тиску на «певних людей» не відбувається і відбуватись не може. А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов.

Окремо нагадаємо: під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні (в будинку, де зараз мешкають його близькі родичі) виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ.

Тож будь-які заяви представника проросійської партії ОПЗЖ про «небезпеку, яка загрожує життю», вважаємо спробою уникнути кримінальної відповідальності.

Федору Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК», підкреслили в СБУ.

«Стосовно того, що нібито «детектива НАБУ Р. Магамедрасулова затримали за документування відомого бізнесмена»

Усі заяви та чутки про те, що нібито Р. Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності.

Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Р. Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу.

Будь-які заяви третіх осіб, які свідомо маніпулюють фактами, субʼєктивно оцінюють оприлюднені Службою матеріали, «забуваючи» про торгівлю з рф, є неприпустимими.

Р. Магамедрасулову оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. Він підозрюється у веденні бізнесу в рф (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до республіки Дагестан). Підозру та запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин рф – Сентябр Магамедрасулов.

Вважаємо розповсюдження нічим не підтверджених маніпулятивних заяв щодо даних резонансних кримінальних проваджень спробою чинити публічний тиск на представників судової гілки влади», зазначили у СБУ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.