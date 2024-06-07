ДПС врегульовала питання щодо податкових накладних на прифронтових територіях

Рішення дозволить не тільки уникнути блокування податкових накладних у майбутньому, а й розблокувати раніше заблоковані податкові накладні.

В Україні врегулювали питання щодо податкових накладних на прифронтових територіях. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Як зазначається, проблема полягала в тому, що регіональні підрозділи Державної податкової служби блокували податкові накладні суб’єктів господарювання із прифронтових територій через відсутність у них актів про розмінування місцевості.

Відтак, ДПС вирішила рекомендувати своїм підрозділам при опрацюванні податкових накладних враховувати довідки місцевих адміністрацій про використання та обробіток земельних угідь за відсутності актів про розмінування.

«Це дозволить не тільки уникнути блокування податкових накладних у майбутньому, а й розблокувати раніше заблоковані податкові накладні», - пояснили у Мінреінтеграції.

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