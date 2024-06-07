ГНС урегулировала вопрос относительно налоговых накладных на прифронтовых территориях

Решение позволит не только избежать блокировки налоговых накладных в будущем, но и разблокировать ранее заблокированные налоговые накладные.

В Украине урегулировали вопрос относительно налоговых накладных на прифронтовых территориях. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Как отмечается, проблема заключалась в том, что региональные подразделения Государственной налоговой службы блокировали налоговые накладные субъектов хозяйствования с прифронтовых территорий из-за отсутствия у них актов о разминировании местности.

Следовательно, ГНС решила рекомендовать своим подразделениям при обработке налоговых накладных учитывать справки местных администраций об использовании и обработка земельных угодий при отсутствии актов о разминировании.

«Это позволит не только избежать блокировки налоговых накладных в будущем, но и разблокировать ранее заблокированные налоговые накладные», - пояснили в Минреинтеграции.

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