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10 червня у Києві діятимуть стабілізаційні відключення – в Укренерго повідомили про ситуацію

11:57, 10 червня 2024
Графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх областях з 16:00 до 22:00.
10 червня у Києві діятимуть стабілізаційні відключення – в Укренерго повідомили про ситуацію
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У Києві 10 червня діятимуть графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Загалом, в Укренерго повідомили, що графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх областях з 16:00 до 22:00.

«Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів», - сказано у повідомленні.

Також в Укренерго повідомили, що на Сумщині відновили живлення всіх споживачів, знеструмлених вночі з технічних причин. Крім того, на ранок знеструмлено 10 населених пунктів в 2 областях через негоду.

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