Як вимикатимуть світло в Україні 12 червня

Відключення електроенергії прогнозують з 15:00 до 23:00 згідно з графіками.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Стабілізаційні відключення електропостачання заплановано на середу, 12 червня, у всіх областях України. Про це повідомляють Укренерго та ДТЕК.

Графіки відключень будуть застосовуватися з 15:00 до 23:00.

Причина - зростання енергоспоживання через спеку.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.

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