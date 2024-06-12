Какой продолжительности может предоставляться неоплачиваемый отпуск демобилизованному работнику

Работникам, приступившим к работе после увольнения со службы, по желанию в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 60 календарных дней.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, может ли работник после увольнения с военной службы при выходе на работу взять отпуск без сохранения заработной платы на предприятии и какой продолжительности.

В соответствии с изменениями, внесенными п. 20 ч. 1 ст. 25 Закона Украины «Об отпусках», отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке работникам, приступившим к работе после увольнения с военной службы в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации, – продолжительностью до 60 календарных дней.

Часть 1 ст. 24 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» дополнен абзацем 6, согласно которому период, в течение которого лицо находилось в отпуске без сохранения заработной платы, предусмотренной п. 20 ч. 1 ст. 25 Закона «Об отпусках», включается в страховой стаж.

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