«Мы не можем принуждать, но поддержим»: Владимир Зеленский оценил необходимость возвращения беженцев в Украину

Президент выразил уверенность, что после войны в Украину вернется много беженцев, поскольку в стране «будут рабочие места и будет безопасность».

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не следует заставлять украинских беженцев возвращаться домой. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

По словам Главы государства, этому пока не способствует ни опасная, ни экономическая ситуация.

Но в то же время Зеленский призвал вернуться тех, кто хочет и может сейчас это сделать.

«Сегодня мы не можем никого принуждать (вернуться, – ред.), но скажу откровенно, мы бы поддержали решение, если бы сегодня, в такой сложный момент, желающие могли бы приехать в Украину и помогать восстанавливать государство. Есть люди, оставшиеся без домов. Им нужна помощь, им нужны рабочие руки. Нужны эти профессии. Мы потеряли много людей, которые в результате потеряли профессию, кто-то уехал за границу», – сказал Зеленский.

Президент выразил уверенность, что по завершении войны украинцев вернутся домой для совместного ее восстановления.

«Я уверен, все приедут восстанавливать наше государство. Потому что будут рабочие места, будет безопасность, и я считаю, что будет большая мотивация», – сказал он.

Зеленский напомнил, что сейчас остающиеся в стране украинцы ежедневно сталкиваются с трудностями, в том числе из-за системных ударов РФ по критической инфраструктуре, которые привели к дефициту электроэнергии в стране.

Глава государства добавил, что страна очень рада и сейчас тем, кто решает вернуться и помочь в ее восстановлении, поскольку в стране есть сильная нехватка рабочих рук, которые тоже могут работать на помощь армии и победу.

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