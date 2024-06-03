У США розпочався суд над сином президента США Хантером Байденом

Хантера Байдена звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї під нібито дією наркотиків.

3 червня розпочався судовий процес над Хантером Байденом, сином чинного президента США Джо Байдена. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї. Про це пише CBS News.

Прокурори стверджують, що Байден-молодший збрехав про своє вживання наркотиків в анкетах, коли купував пістолет у 2018 році.

У цій справі Байдену пред'явлено три федеральні звинувачення: два пункти у наданні помилкових свідчень і один пункт у незаконному зберіганні зброї. Усі звинувачення пов'язані з купівлею ним револьвера у магазині зброї штату Делавер у жовтні 2018 року, який він зберігав 11 днів.

За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.

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