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В США начался суд над сыном президента США Хантером Байденом

21:31, 3 июня 2024
Хантер Байден обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия под якобы действием наркотиков.
В США начался суд над сыном президента США Хантером Байденом
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3 июня начался судебный процесс над Хантером Байденом, сыном действующего президента США Джо Байдена. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом пишет CBS News.

Прокуроры утверждают, что Байден-младший соврал о своем употреблении наркотиков в анкетах, когда покупал пистолет в 2018 году.

По этому делу Байдену предъявлены три федеральных обвинения: два пункта в предоставлении ошибочных показаний и один пункт в незаконном хранении оружия. Все обвинения связаны с покупкой им револьвера в оружейном магазине штата Делавер в октябре 2018 года, который он хранил 11 дней.

По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

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