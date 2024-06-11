Суд присяжних визнав винуватим сина президента США Хантера Байдена у незаконній купівлі зброї

Суд присяжних визнав Хантера Байдена винуватим у справі про незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї під дією наркотиків.

Сина президента США Хантера Байдена визнали винуватим за всіма пунктами обвинувачення у справі про купівлю зброї. Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, суд присяжних в штаті Делавер визнав сина президента США Джо Байдена винним у тому, що він збрехав щодо вживання наркотиків при купівлі вогнепальної зброї.

Присяжні радилися три години і вирішили визнати Хантера Байдена винним за трьома пунктами обвинувачення.

Суть пред'явленого 54-річному Байдену-молодшому обвинувачення полягає в тому, що він у 2018 році, будучи наркозалежним, приховав це при купівлі пістолета.

За всіма трьома пунктами йому загрожує до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.

Як повідомлялося, судовий процес розпочався 3 червня.

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