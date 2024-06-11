В Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ТЦК во время проверки документов

Человек ранил военнослужащего в левое плечо со стороны спины.

В Хмельницкой области мужчина с ножом напал на военнослужащего Хмельницкого РТЦК и СП во время проверки документов и оповещения.

Отмечается, что 11 июня в населенном пункте Книжковцы Хмельницкого района группа оповещения Хмельницкого РТЦК и СП осуществляла мероприятия по проверке документов и оповещения военнообязанных.

«При проверке документов гражданин 1984 года рождения получил нож и совершил нападение на военнослужащего, которого ранил в левое плечо со стороны спины. В дальнейшем группой оповещения приняты меры по задержанию правонарушителя и вызван наряд полиции.

По прибытию нарядов полиции и досмотра вещей у нарушителя было обнаружено запрещенное вещество и шокер», — говорится в сообщении.

Нарушитель задержан за совершение преступления ответственность за которое предусмотрено ст. 125 УК Украины.

Военнослужащий доставлен в госпиталь города Хмельницкий для оказания медицинской помощи. Угрозы жизни нет.

Продолжаются следственные действия.

В ТЦК и СП напоминают, что военнослужащие ТЦК и СП, участвующие или организующие оповещения военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения.

Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности – будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.

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