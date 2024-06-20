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США планируют остановить все поставки систем Patriot другим государствам, пока у Украины не будет достаточного количества этих ПВО, — СМИ

16:22, 20 июня 2024
Ожидается, что заявление США закрепит обязательства Байдена перед Киевом и гарантирует, что Украина получит системы Patriot, необходимые для защиты городов и критически важной инфраструктуры.
США планируют остановить все поставки систем Patriot другим государствам, пока у Украины не будет достаточного количества этих ПВО, — СМИ
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Соединенные Штаты Америки планируют остановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики к ним, пока Украина не будет иметь достаточное количество этих ПВО для защиты от воздушных атак рф. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников, об этом решении США объявят в четверг, 20 июня.

Это произойдет после того, как президент Джо Байден заявил, что добился обязательств по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны в Украину - они будут включать батареи ПВО Patriot.

По словам Байдена, пять стран согласились отправить Patriot и другие системы противовоздушной обороны в Украину, и что другим странам, ожидающим поставки американских систем, придется подождать, потому что «все, что у нас есть, уйдет в Украину, пока их потребности не будут удовлетворены».

Президент США добавил, что Киев начнет получать больше систем «относительно быстро».

Ожидается, что заявление США закрепит обязательства Байдена перед Киевом и гарантирует, что Украина получит системы Patriot, необходимые для защиты городов и критически важной инфраструктуры, сообщили два человека, осведомленных с этим решением.

Среди стран, в которых открыты заказы на будущую поставку систем Patriot, есть Польша, Румыния и Германия. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

Ранее сообщалось, что Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot. В то же время, страна хочет получить от союзников эквивалентную систему ПВО.

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