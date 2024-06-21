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В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который издевался над лицом с инвалидностью

10:13, 21 июня 2024
Обидчик надел тряпку на голову беззащитному мужчине и фиксировал свои действия на камеру.
В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который издевался над лицом с инвалидностью
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Калиновский районный суд вынес приговор в отношении 39-летнего мужчины, издевавшегося над лицом с инвалидностью. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

В суде доказано, что 27 мая в селе Сальник Хмельницкого района злоумышленник в присутствии своего знакомого и 3-летнего сына, желая самоутвердиться за счет публичного унижения человека с ограниченными функциональными возможностями, совершил противоправные действия в отношении 57-летнего мужчины.

«Фиксируя свое поведение на видео, обидчик выразил в адрес потерпевшего угрозы применения физического насилия и пыток, акцентируя внимание на его функциональных нарушениях. В дальнейшем, унижая потерпевшего, надел ему на голову ветошь», — отметили в прокуратуре.

Видеозапись была распространена в социальных сетях.

Действия подсудимого квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся исключительным цинизмом.

Несмотря на публичные извинения и признания своей вины, судом учтены предусмотренные уголовным законом обстоятельства, отягчающие наказание, в частности совершение уголовного преступления в отношении лица с инвалидностью, находящегося в беспомощном состоянии, в присутствии малолетнего ребенка.

Приговором Калиновского районного суда виновное лицо приговорено к наказанию в виде пробационного надзора сроком на 3 года, с возложением определенных законом обязанностей, в том числе в виде ограничения общения с потерпевшим, запрета совершения любых поступков, оскорбляющих человеческое достоинство и общественное , выполнение мер, предусмотренных пробационной программой «Преодоление агрессивного поведения» для совершеннолетних субъектов пробации.

За уклонение от исполнения обязанностей, определенных судом при назначении наказания в виде пробационного надзора, совершении административных правонарушений, исчезновении с места жительства предусмотрена более строгая уголовная ответственность.

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