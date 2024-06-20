Во Львове во время реставрации обнаружили фрагмент старинной газеты, фото

Реставраторы передали находки в Музей радио.

Во Львове по ул. Князя Романа во время реставрации были обнаружены фрагменты старинной газеты. Об этом сообщили в Реставрационной мастерской "Гарда".

Обнаружили фрагмент газеты 1929 в программу для радио от 5 февраля 1950-го года.

Все находки, которые выявляют реставраторы на объектах своей работы, передают в музей. Эту находку передали в Музей радио.

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