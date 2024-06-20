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Верховный суд Британии поддержал экологических активистов относительно расширения добычи нефти

19:57, 20 июня 2024
Верховный суд Великобритании заблокировал расширение нефтедобычи возле Гатвика.
Верховный суд Британии поддержал экологических активистов относительно расширения добычи нефти
Источник фото: Reuters
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Верховный суд Великобритании принял решение в пользу экологических активистов в деле против разрешения на расширение добычи нефти вблизи города Гатвик. Об этом сообщает Reuters.

Иск был направлен против решения совета графства Суррей от 2019 года, которое позволяло компании Horse Hill Developments продолжать эксплуатацию двух нефтяных скважин вблизи городка Хорли и в течение 20 лет пробурить еще четыре скважины.

Проект успешно прошел оценку воздействия на окружающую среду по строительству, добыче и будущему выводу из эксплуатации. Однако экологические активисты отмечали, что оценка не учитывала экологические последствия использования добытой нефти.

Дело рассмотрели в низших инстанциях перед тем, как оно дошло до Верховного суда. 20 июня Верховный суд постановил, что в оценке воздействия на окружающую среду необходимо учитывать также фактор использования добытой нефти. Решение было принято тремя голосами против двух.

Экоактивисты празднуют победу, считая, что этот прецедент усложнит согласование новых проектов по добыче ископаемого топлива в Великобритании и будет способствовать более быстрому отказу от них.

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