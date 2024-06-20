Убийство священника на Оболони: одного из нападавших отправили за решетку

Злоумышленники совершили разбойное нападение на священника, после которого он скончался.

Оболонским судом Киева объявлен обвинительный приговор 50-летнему киевлянину по обвинению в совершении умышленного убийства, по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц и разбойному нападению на священнослужителя одной из православных церквей города.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, летом 2015 года в Оболонском районе г. Киева, двое мужчин в балаклавах в подъезде дома произвели два выстрела в священнослужителя.

После этого они забрали его телефон, ключи от квартиры и вошли в его жилище с заранее подготовленной сумкой. Нападавшие полагали, что в квартире священник хранит значительную сумму средств, поскольку строит храм. Раненого мужчину злоумышленники душили, требуя информацию о деньгах. Денег они так и не нашли и, напуганные соседями, скрылись.

В этот же день пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи, где через трое суток он скончался в результате огнестрельного ранения головы.

«В ходе следствия была установлена ​​свидетельница, который проходил мимо дома, где произошло нападение на потерпевшего и видел, как обвиняемый возле соседнего дома выбросил балаклаву, которую в дальнейшем изъяли правоохранители. Проведенными экспертизами на ней были обнаружены следы ДНК обвиняемого, которого удалось задержать в 2019 году после совершения другого преступления», – заявили в прокуратуре.

Экспертиза ДНК стала одним из основных доказательств обвинения в суде.

Злоумышленник был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он взят под стражу в зале суда.

Материалы по его сообщнику выделены в отдельное производство.

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