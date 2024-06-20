Практика судов
  1. В Украине

Обманывал пожилых женщин по схеме «ваш родственник попал в ДТП»: мошенник из Львовской области получил наказание

22:54, 20 июня 2024
Мошенник с сообщницей наживался на доверчивых пенсионерках.
Обманывал пожилых женщин по схеме «ваш родственник попал в ДТП»: мошенник из Львовской области получил наказание
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судили мошенника из Львовской области, который обманывал людей по схеме "Ваши близкие попали в ДТП и нуждаются в средствах на срочное лечение". Об этом сообщает Черновицкий апелляционный суд.

23-летний осужденный действовал со своей сообщницей. Материалы в отношении нее выделены в отдельное уголовное производство.

Апелляционный суд согласился с заключением суда первой инстанции и с назначенным наказанием – 5 лет лишения свободы за совершенное и еще 1 год за неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, вынесенному за грабеж.

Суд достоверно установил, что в сентябре прошлого года одной из потерпевших днем ​​позвонила сообщница осужденного и представилась врачом травматологического отделения областной больницы. Она сообщила ложную информацию, что якобы бывшая сотрудница женщины попала в ДТП и нуждается в срочной операции, на проведение которой необходима значительная сумма средств. Согласившись ей помочь, потерпевшая отдала знакомому, роль которого исполнял осужденный, 10 000 тыс. грн. и 500 евро.

Во втором эпизоде, неделю спустя, подельники действовали по той же мошеннической схеме – ДТП, больница, срочная операция. Единственное, на этот раз, по их версии, несчастный случай произошел с дочерью потерпевшей, голос которой последней послышался в трубке.

Как ей сообщили, операцию стоимостью 3 тыс. долларов США может оплатить знакомый дочери, но после того, как женщина сказала, что не имеет таких денег, чтобы ему вернуть, он согласился взять у нее золотые украшения в счет долга. Находясь в стрессовом состоянии, потерпевшая отдала пришедшему к ней осужденному драгоценности стоимостью 440 тыс. грн.

В обоих случаях обманутые женщины обратились в полицию после того, как выяснилось, что с их близкими, якобы находившимися в больнице, все хорошо и они не нуждаются в лечении.

Осужденный на судебных заседаниях не признавал свою вину. Он утверждал, что преступления он не совершал и в Черновцах он никогда не был.

Вопреки этому, материалы дела содержали и свидетельства потерпевших, которые его узнали и обратили внимание на особенности черт его лица, и информацию о совершении звонков по мобильному телефону именно в Черновцах как раз в тот период времени, когда в отношении женщин были совершены мошеннические действия.

Коллегия судей отклонила апелляционную жалобу осужденного.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Антикоррупционный комитет Верховной Рады решил прийти в НАБУ и провести там выездное заседание

Комитет Верховной Рады, возглавляемый Анастасией Радиной, решил провести заседание с участием руководства НАБУ на выезде в помещении НАБУ, поскольку директор НАБУ Семен Кривонос не пришел на комитет.

Члены ВККС не смогли избрать председателя Комиссии – будут новые выборы

По итогам двух туров Руслан Сидорович и Андрей Пасечник не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

Члены ВККС с первой попытки не смогли избрать председателя Комиссии: что известно

Руслан Сидорович и Андрей Пасечник пока не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

Государство задолжало украинцам 140 млрд грн по пенсионным делам, что заставляет ставить вопрос о повышении налогов – Галина Третьякова

Украина не выполнила судебных решений по делам против Пенсионного фонда на 140 миллиардов грн – Галина Третьякова считает, что пора поднимать вопрос о реальности социальных обязательств государства перед гражданами.

Работодателям, которые унижают работников, следует приготовиться к проверкам и штрафам до 3400 грн – Рада одобрила законопроект

Из закона исключат запрет на проведение проверок и штрафы для работодателей в случае совершения мобинга в отношении работников.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду