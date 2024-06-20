Обманывал пожилых женщин по схеме «ваш родственник попал в ДТП»: мошенник из Львовской области получил наказание

Мошенник с сообщницей наживался на доверчивых пенсионерках.

Судили мошенника из Львовской области, который обманывал людей по схеме "Ваши близкие попали в ДТП и нуждаются в средствах на срочное лечение". Об этом сообщает Черновицкий апелляционный суд.

23-летний осужденный действовал со своей сообщницей. Материалы в отношении нее выделены в отдельное уголовное производство.

Апелляционный суд согласился с заключением суда первой инстанции и с назначенным наказанием – 5 лет лишения свободы за совершенное и еще 1 год за неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, вынесенному за грабеж.

Суд достоверно установил, что в сентябре прошлого года одной из потерпевших днем ​​позвонила сообщница осужденного и представилась врачом травматологического отделения областной больницы. Она сообщила ложную информацию, что якобы бывшая сотрудница женщины попала в ДТП и нуждается в срочной операции, на проведение которой необходима значительная сумма средств. Согласившись ей помочь, потерпевшая отдала знакомому, роль которого исполнял осужденный, 10 000 тыс. грн. и 500 евро.

Во втором эпизоде, неделю спустя, подельники действовали по той же мошеннической схеме – ДТП, больница, срочная операция. Единственное, на этот раз, по их версии, несчастный случай произошел с дочерью потерпевшей, голос которой последней послышался в трубке.

Как ей сообщили, операцию стоимостью 3 тыс. долларов США может оплатить знакомый дочери, но после того, как женщина сказала, что не имеет таких денег, чтобы ему вернуть, он согласился взять у нее золотые украшения в счет долга. Находясь в стрессовом состоянии, потерпевшая отдала пришедшему к ней осужденному драгоценности стоимостью 440 тыс. грн.

В обоих случаях обманутые женщины обратились в полицию после того, как выяснилось, что с их близкими, якобы находившимися в больнице, все хорошо и они не нуждаются в лечении.

Осужденный на судебных заседаниях не признавал свою вину. Он утверждал, что преступления он не совершал и в Черновцах он никогда не был.

Вопреки этому, материалы дела содержали и свидетельства потерпевших, которые его узнали и обратили внимание на особенности черт его лица, и информацию о совершении звонков по мобильному телефону именно в Черновцах как раз в тот период времени, когда в отношении женщин были совершены мошеннические действия.

Коллегия судей отклонила апелляционную жалобу осужденного.

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