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Вибір між держслужбовцем та адвокатом: як ВККС готується до виборів голови Комісії

15:00, 19 червня 2024
20 червня члени ВККС будуть обирати між Андрієм Пасічником та Русланом Сидоровичем.
Вибір між держслужбовцем та адвокатом: як ВККС готується до виборів голови Комісії
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Вибори голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів заплановано на 20 червня.

На посаду голови Комісії, за даними «Судово-юридичної газети», претендують два кандидати – в. о. голови Комісії, адвокат Руслан Сидорович та член ВККС, представник Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Пасічник.

У кожного кандидата є свої «команди» з членів Комісії, які можуть надати претендентам підтримку під час голосування.

Разом з тим, за даними «Судово-юридичної газети», поки що жоден кандидат на посаду голови ВККС не має стійкої підтримки більшості членів Комісії (для перемоги необхідно отримати 9 голосів членів Комісії), через що процедура обрання голови ВККС може або затягнутися, або взагалі питання обрання голови Комісії буде відкладене на невизначений час.

За даними джерел видання, проти Руслана Сидоровича може зіграти його бажання «подобатися усім» - політикам, іноземним посольствам, проектам міжнародної технічної допомоги та представникам громадськості, а також не надто велике бажання брати на себе роль лідера при вирішенні низки складних питань, що виникають в діяльності Комісії.

До Андрія Пасічника питань та навіть свого роду, претензій, у колег більше.

По-перше, Андрій Пасічник досі залишається діючим державним службовцем, хоча й у відрядженні і, відповідно, перебуває під присягою державного службовця.

Посада Андрія Пасічника у НАЗК на момент призначення на посаду члена ВККС – керівник Управління проведення повних перевірок НАЗК. Фактично Андрія Пасічника можна вважати свого роду представником НАЗК у складі ВККС.

Через перебування кандидата на державній службі у частини членів ВККС виникають питання щодо відповідності Андрія Пасічника посаді голови ВККС, адже ще ніколи в історії судової влади України один з ключових органів суддівського врядування не очолював діючий державний службовець органу виконавчої влади.

Також, за даними джерел «Судово-юридичної газети», на посаду заступника голови Комісії Андрій Пасічник планує запропонувати суддю Господарського суду Житомирської області Олексія Омельяна.

Проблема однак полягає в тому, що по-перше, Олексій Омельян є суддею суду першої інстанції, а по-друге, з 2019 року він взагалі не розглядав судових справ спочатку через перебування у декретній відпустці, а з 2022 року – з причин служби у Адміністрації Державної прикордонної служби.  

Крім того, як вже повідомляла «Судово-юридична газета», у 2011-2012 роках Олексій Омельян працював дисциплінарним інспектором у Секретаріаті ВККС, а вже у 2012 році був призначений на посаду судді Господарського суду Житомирської області.

Що стосується Руслана Сидоровича, то, за даними видання, про потенційного кандидата на посаду заступника голови ВККС він поки що публічно не повідомляв.

Нагадаємо, що ВККС немає постійного голови Комісії з 27 березня, після того як суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов подав у відставку з посади як голови ВККС, так і члена Комісії.

Слід додати, що у разі, якщо головою Комісії буде обрано не суддю, то на посаду заступника голови Комісії необхідно буде обирати виключно суддю або суддю у відставці.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Вибір між держслужбовцем та адвокатом: як ВККС готується до виборів голови Комісії

20 червня члени ВККС будуть обирати між Андрієм Пасічником та Русланом Сидоровичем.

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