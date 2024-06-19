Выбор между госслужащим и адвокатом: как ВККС готовится к выборам главы Комиссии

20 июня члены ВККС будут выбирать между Андреем Пасечником и Русланом Сидоровичем.

Выборы главы Высшей квалификационной комиссии судей запланированы на 20 июня.

На должность председателя Комиссии, по данным «Судебно-юридической газеты», претендуют два кандидата – и. о. председателя Комиссии, адвокат Руслан Сидорович и член ВККС, представитель Национального агентства по предотвращению коррупции Андрей Пасечник.

Каждый кандидат имеет свои «команды» из членов Комиссии, которые могут оказать претендентам поддержку во время голосования.

Вместе с тем, по данным «Судебно-юридической газеты», пока что ни один кандидат на должность председателя ВККС не имеет устойчивой поддержки большинства членов Комиссии (для победы необходимо получить 9 голосов членов Комиссии). Из-за этого процедура избрания председателя ВККС может либо затянуться, либо вообще вопрос избрания председателя Комиссии будет отложен на неопределенное время.

По данным источников издания, против Руслана Сидоровича может сыграть его желание «нравиться всем» - политикам, иностранным посольствам, проектам международной технической помощи и представителям общественности, а также не слишком большое желание брать на себя роль лидера при решении ряда сложных вопросов, возникающих в деятельности Комиссии

К Андрею Пасечнику вопросов и даже своего рода, претензий, у коллег больше.

Во-первых, Андрей Пасечник до сих пор остается действующим государственным служащим, хотя и откомандированным в Комиссию и, соответственно, находится под присягой государственного служащего.

Должность Андрея Пасечника в НАПК на момент назначения на должность члена ВККС – руководитель Управления проведения полных проверок НАПК. Фактически Андрея Пасечника можно считать своего рода представителем НАПК в составе ВККС.

Из-за пребывания кандидата на государственной службе у части членов ВККС возникают вопросы о соответствии Андрея Пасечника должности председателя ВККС, ведь еще никогда в истории судебной власти Украины один из ключевых органов судейского управления не возглавлял действующий государственный служащий органа исполнительной власти.

Также, по данным источников "Судебно-юридической газеты", на должность заместителя председателя Комиссии Андрей Пасечник планирует предложить судью Хозяйственного суда Житомирской области Алексея Омельяна.

Проблема, однако, состоит в том, что, во-первых, Алексей Омельян является судьей суда первой инстанции, а во-вторых, с 2019 года он вообще не рассматривал судебные дела сначала из-за пребывания в декретном отпуске, а с 2022 года – по причинам службы в Администрации Государственной пограничной службы.

Кроме того, как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», в 2011-2012 годах Алексей Омельян работал дисциплинарным инспектором в Секретариате ВККС, а уже в 2012 году он был назначен судьей Хозяйственного суда Житомирской области.

Что касается Руслана Сидоровича, то, по данным издания, о потенциальном кандидате на должность заместителя председателя ВККС он пока что публично не сообщал.

Напомним, что у ВККС нет постоянного председателя с 27 марта, после того, как судья Киевского апелляционного суда Роман Игнатов подал в отставку с должности как председателя ВККС, так и члена Комиссии.

Следует добавить, что если председателем Комиссии будет избран не судья, то на должность заместителя председателя Комиссии необходимо будет избирать исключительно судью или судью в отставке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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