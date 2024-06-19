Верховный Суд не будет рассматривать дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания – Рада принял закон

Верховная Рада приняла закон, которым отнесла к категории малозначительных дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания, следовательно, решения по этим делам не подлежат обжалованию в Верховный Суд.

Верховная Рада 19 июня приняла во втором чтении и в целом как закон законопроекта 11026 относительно нового предела для определения малозначительных дел.

Однако изменениями в ГПК и КАСУ в редакции ко второму чтению законодатели решили отнести к малозначительным делам еще и об уменьшении размера алиментов, прекращении их взыскания. Дела же о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов исключили из категории малозначительных.

Напомним, что малозначительные дела не подлежат пересмотру в кассационном порядке за некоторыми исключениями.

В редакции к изменениям пункт 3 ч. 6 статьи 19 ГПК относил к малозначительным делам об удержании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов, изменении способа их взыскания, если таковые требования не связаны с установлением или оспариванием отцовства (материнства).

В то же время проектом указанный пункт излагается в новой редакции, которой предлагается отнести к малозначительным делам, кроме вышеперечисленных дел, еще и дела об уменьшении размера алиментов, прекращении их взыскания. Дела о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов предлагается исключить из категории малозначительных.

По мнению Главного юридического управления Верховной Рады, подобная новелла выглядит дискуссионной. В частности, там отметили, что согласно ч. 4 статьи 155 Семейного кодекса, уклонение родителей от исполнения родительских обязанностей является основанием для возложения на них ответственности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 14 июня Комитет ВР по вопросам правовой политики наконец-то определился с тем, как будут выполнять решения КСУ. Впрочем, депутаты решили изменениями в ЦПК и КАСУ урегулировать не только вопросы малозначительных дел, но и вопрос об упрощенном и общем исковом производстве.

Автор: Наталья Мамченко

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