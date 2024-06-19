Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховный Суд не будет рассматривать дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания – Рада принял закон

14:40, 19 июня 2024
Верховная Рада приняла закон, которым отнесла к категории малозначительных дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания, следовательно, решения по этим делам не подлежат обжалованию в Верховный Суд.
Верховный Суд не будет рассматривать дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания – Рада принял закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 19 июня приняла во втором чтении и в целом как закон законопроекта 11026 относительно нового предела для определения малозначительных дел.

Однако изменениями в ГПК и КАСУ в редакции ко второму чтению законодатели решили отнести к малозначительным делам еще и об уменьшении размера алиментов, прекращении их взыскания. Дела же о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов исключили из категории малозначительных.

Напомним, что малозначительные дела не подлежат пересмотру в кассационном порядке за некоторыми исключениями.

В редакции к изменениям пункт 3 ч. 6 статьи 19 ГПК относил к малозначительным делам об удержании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов, изменении способа их взыскания, если таковые требования не связаны с установлением или оспариванием отцовства (материнства).

В то же время проектом указанный пункт излагается в новой редакции, которой предлагается отнести к малозначительным делам, кроме вышеперечисленных дел, еще и дела об уменьшении размера алиментов, прекращении их взыскания. Дела о взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов предлагается исключить из категории малозначительных.

По мнению Главного юридического управления Верховной Рады, подобная новелла выглядит дискуссионной. В частности, там отметили, что согласно ч. 4 статьи 155 Семейного кодекса, уклонение родителей от исполнения родительских обязанностей является основанием для возложения на них ответственности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 14 июня Комитет ВР по вопросам правовой политики наконец-то определился с тем, как будут выполнять решения КСУ. Впрочем, депутаты решили изменениями в ЦПК и КАСУ урегулировать не только вопросы малозначительных дел, но и вопрос об упрощенном и общем исковом производстве.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выбор между госслужащим и адвокатом: как ВККС готовится к выборам главы Комиссии

20 июня члены ВККС будут выбирать между Андреем Пасечником и Русланом Сидоровичем.

Верховная Рада определила новые денежные рамки для отнесения дел к малозначительным

Парламент установил новые предельные суммы для определения малозначительных дел в ГПК и дел незначительной сложности в КАСУ – закон принят в целом.

Верховный Суд не будет рассматривать дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания – Рада принял закон

Верховная Рада приняла закон, которым отнесла к категории малозначительных дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания, следовательно, решения по этим делам не подлежат обжалованию в Верховный Суд.

На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента рекомендованы детектив НАБУ и судья Верховного Суда

Однако Президент Владимир Зеленский до сих пор не назначил предыдущего победителя отбора на должность члена ВСП.

Рада одобрила законопроект о штрафах до 17 тысяч грн за невыполнение требований Военной полиции

Военную полицию наделят правом во время проведения проверок или служебных расследований обращаться с запросами к юридическим лицам всех форм собственности, обязательными к выполнению.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України