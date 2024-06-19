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Водитель зерновоза, который пьяным приехал на элеватор и предложил взятку полиции, обжаловал лишение водительских прав: что решил суд

16:54, 19 июня 2024
Мужчина должен заплатить 17000 гривен штрафа за правонарушение.
Водитель зерновоза, который пьяным приехал на элеватор и предложил взятку полиции, обжаловал лишение водительских прав: что решил суд
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Хмельницкий апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу водителя зерновоза на постановление Красиловского районного суда Хмельницкой области, которым он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Следовательно, правонарушитель должен заплатить 17000 гривен штрафа и 1 год будет лишен права управлять транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

По решению суда, 25 августа 2023 года в г. Красилове на элеваторе полицейские остановили грузовик «DAF», который заезжал на весы для взвешивания. Водителю, у которого были признаки алкогольного опьянения, они предложили пройти осмотр на состояние трезвости. Результат Драгера – 2,58 промилле.

Водитель не согласился с постановлением местного суда о привлечении его к административной ответственности за нетрезвое управление (ч. 1 ст. 130 КУоАП) и подал апелляционную жалобу с просьбой ее отменить и закрыть дело.

По мнению апелляционного суда, апеллянт не опроверг выводы суда первой инстанции о своей виновности.

По свидетельствам полицейских, на 102 им поступило сообщение о том, что на элеваторе водитель зерновоза, вероятно, находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При отработке вызова они обнаружили у водителя DAF признаки опьянения и предложили ему пройти осмотр на месте остановки. После теста водитель не дал четкого ответа, соглашается ли он с результатами Драгера, показавшего 2,58 промилле, и начал предлагать правоохранителям 1000 гривен. Это зафиксировали бодикамеры.

Апелляционный суд считает, что местный суд правильно признал недопустимым доказательством Акт, учитывая состояние алкогольного опьянения с использованием специальных технических средств (по заключению эксперта акт подписал не проходивший тест водитель), но это не повлияло на доказанность виновности апеллянта.

С постановлением апелляционного суда по делу №677/1381/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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