Водій зерновоза, який п’яним приїхав на елеватор та пропонув хабар поліції, оскаржив позбавлення водійських прав: що вирішив суд

Чоловік повинен сплатити 17000 гривень штрафу за правопорушення.

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Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу водія зерновоза на постанову Красилівського районного суду Хмельницької області, якою його визнано винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Відтак правопорушник повинен сплатити 17000 гривень штрафу й 1 рік буде позбавлений права керувати транспортними засобами. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За постановою суду, 25 серпня 2023 року у м. Красилові на елеваторі поліцейські зупинили вантажівку «DAF», яка заїжджала на ваги для зважування. Водієві, котрий мав ознаки алкогольного сп’яніння, вони запропонували пройти огляд на стан тверезості. Результат Драгера – 2,58 проміле.

Водій не погодився з постановою місцевого суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за нетверезе кермування (ч. 1 ст. 130 КУпАП) й подав апеляційну скаргу з проханням її скасувати та закрити справу.

На думку апеляційного суду, апелянт не спростував висновки суду першої інстанції про свою винуватість.

За свідченнями поліцейських, на 102 їм надійшло повідомлення про те, що на елеваторі водій зерновоза ймовірно перебуває за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Під час відпрацювання виклику вони виявили у водія DAF ознаки сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на місці зупинки. Після тесту водій не дав чіткої відповіді, чи погоджується він з результатами Драгера, який показав 2,58 проміле, й урешті почав пропонувати правоохоронцям 1000 гривень. Це зафіксували бодікамери.

Апеляційний суд вважає, що місцевий суд правильно визнав недопустимим доказом Акт огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів (за висновком експерта акт підписав не водій, який проходив тест), але це не вплинуло на доведеність винуватості апелянта.

З постановою апеляційного суду у справі № 677/1381/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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