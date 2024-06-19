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Заарештовані АЗС Glusco за п’ять місяців дали бюджету у 23 рази більше грошей, ніж за два попередні роки

20:20, 19 червня 2024
За 2021-2023 роки попередній управитель цих активів сплатив до бюджету України всього 1,5 млн гривень.
Заарештовані АЗС Glusco за п’ять місяців дали бюджету у 23 рази більше грошей, ніж за два попередні роки
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Від управління арештованими заправками Glusco  до держбюджету надійшло 35 млн гривень. За 2021-2023 роки попередній управитель цих активів сплатив до бюджету України всього 1,5 млн гривень.

Про це повідомили у Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

За словами очільниці АРМА Олени Думи, за п’ять місяців 2024 року ПАТ «Укрнафта» по договору управління укладеному з АРМА перерахувало до державного бюджету 35 мільйонів гривень від управління арештованими заправками компанії Glusco. При цьому, два місяці здійснювався огляд та приймання-передача арештованих активів, а потім ще 45 днів АМКУ розглядав спільну заявку на отримання дозволу на концентрацію.

У АРМА очікують, що у другій половині 2024 року суми щомісячних надходжень до бюджету значно зростуть.

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