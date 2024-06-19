Арестованные АЗС Glusco за пять месяцев дали бюджету в 23 раза больше денег, чем за два предыдущих года

За 2021-2023 годы предыдущий управляющий этих активов уплатил в бюджет Украины всего 1,5 млн гривен.

От управления арестованными заправками Glusco в госбюджет поступило 35 млн гривен. За 2021-2023 годы предыдущий управляющий этих активов уплатил в бюджет Украины всего 1,5 млн гривен.

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

По словам главы АРМА Елены Думы, за пять месяцев 2024 года ПАО «Укрнафта» по договору управления заключенному с АРМА перечислило в государственный бюджет 35 миллионов гривен от управления арестованными заправками компании Glusco. При этом два месяца осуществлялся осмотр и прием-передача арестованных активов, а затем еще 45 дней АМКУ рассматривал совместную заявку на получение разрешения на концентрацию.

В АРМА ожидают, что во второй половине 2024 суммы ежемесячных поступлений в бюджет значительно возрастут.

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