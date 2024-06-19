Реальные доходы украинцев быстро растут: в НБУ назвали главные факторы

В Нацбанке сообщили, что в 2024 году доходы населения растут достаточно быстро.

Директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова сообщила, что реальные доходы населения Украины заметно растут из-за повышения зарплат, пенсий и снижения инфляции. Об этом она сказала во время презентации «Отчета о финансовой стабильности» в НБУ.

«Номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию, соответственно растут тоже быстро», - сказала она.

В НБУ отметили, что в 2024 году рост реальных доходов населения ускорился. Растет основная их составляющая – зарплаты, прежде всего в частном секторе. Этому способствует дальнейшее возобновление экономической активности.

«С другой стороны, средняя зарплата вверх движется к усилению конкуренции за работников. Среднемесячная зарплата в I квартале 2024 г. выросла на 22,5% по сравнению с уровнем год назад. Предприятия и дальше испытывают нехватку квалифицированных работников», - говорится в отчете.

Также там подчеркивают, что положительно на объемах доходов сказалось поэтапное повышение минимальной зарплаты в начале года и в апреле. Подпитывает общий рост доходов населения увеличение выплат в бюджетных учреждениях, а также денежного довольствия военнослужащих. За счет возобновления доплат за февраль-апрель 2024 номинальные выплаты военным выросли на 10% в годовом измерении. Продолжается также рост пенсионных выплат благодаря индексации. Другой весомый фактор прироста реальных доходов – значительное замедление инфляции, отметили в НБУ.

«Несмотря на сохранение рисков безопасности и разрушение энергетической инфраструктуры, экономика и дальше будет расти. Деловая активность будет способствовать снижению безработицы», - добавили в обзоре.

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