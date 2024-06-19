Парламент отклонил евроинтеграционный законопроект о контроле за вредными выбросами

Законопроект призван запустить в Украине процессы зеленого восстановления и экомодернизации промышленности.

На пленарном заседании 19 июня Верховная Рада провалила голосование за евроинтеграционный законопроект "Об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровье окружающей среды" №6004-д.

Документ был разработан с учетом требований европейской Директивы 2010/75/ЕС. Его действие должно было распространяться на энергетическую, горно-металлургическую, химическую, цементную, нефтегазовую и другие отрасли.

С принятием законопроекта в Украине должен был начаться постепенный переход национальных предприятий на европейские стандарты работы и внедрение лучших доступных технологий и методов управления.

Законопроект вводил интегрированное разрешение для крупных предприятий, являющихся крупнейшими загрязнителями окружающей среды. Разрешение должно было предусматривать комплексный подход к предприятию и объединять разрешения и условия, которые сегодня покрываются разрешениями на обращение с отходами, специальное водопользование и разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.

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