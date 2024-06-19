Еврокомиссия подала проект бюджета ЕС на 2025 год с более €15 млрд для Украины

Для Украины в проекте бюджета предусмотренно 4,3 млрд евро грантов в рамках Ukraine Facility и 10,9 млрд евро кредитов.

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Европейская комиссия подала на утверждение проект бюджета Евросоюза на 2025 год на 199,7 млрд евро. Годовой бюджет на 2025 год должен быть официально принят Бюджетным органом до конца 2024 года. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Бюджет будет дополнен 72 млрд евро в рамках программы экономической трансформации Евросоюза NextGenerationEU.

Для Украины в проекте бюджета предусмотренно 4,3 млрд евро грантов в рамках Ukraine Facility и 10,9 млрд евро кредитов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

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