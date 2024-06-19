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Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік із понад €15 млрд для України

18:06, 19 червня 2024
Для України у проєкті бюджету передбачено 4,3 млрд євро грантів у межах Ukraine Facility та 10,9 млрд євро кредитів.
Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік із понад €15 млрд для України
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік на 199,7 млрд євро. Річний бюджет на 2025 рік має бути офіційно ухвалено Бюджетним органом до кінця 2024 року. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Бюджет буде доповнено 72 млрд євро у межах програми економічної трансформації Євросоюзу NextGenerationEU.

Для України у проєкті бюджету передбачено 4,3 млрд євро грантів у межах Ukraine Facility та 10,9 млрд євро кредитів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, Єврокомісія опублікувала рішення про створення Аудиторської ради для контролю за використанням Україною 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор». Це передбачає ратифікована 6 червня парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

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