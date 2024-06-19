Естонія готова обговорювати можливість відправлення військ до України з іншими державами – посол

Посол Естонії про відправлення західних військ до України заявила, що для Таллінна це не червона лінія.

Джерело фото: kyiv.mfa.ee

Естонія готова обговорювати можливість відправлення західних військ до України з іншими державами, адже для Таллінна це не є червоною лінією.

Про це повідомила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в в інтерв’ю «РБК-Україна».

На питання, яка позиція Естонії щодо відправлення західних військ в Україну, зокрема естонських, посол відповіла:

«Ми сказали, що готові це обговорювати. Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. І ми готували українських інструкторів зараз на нашій землі».

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