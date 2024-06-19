Эстония готова обсуждать возможность отправки войск в Украину с другими государствами – посол

Посол Эстонии об отправке западных войск в Украину заявила, что для Таллина это не красная линия.

Источник фото: kyiv.mfa.ee

Эстония готова обсуждать возможность отправки западных войск в Украину с другими государствами, ведь для Таллинна это не является красной линией.

Об этом сообщила посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью «РБК-Украина».

На вопрос, какова позиция Эстонии по отправке западных войск в Украину, в частности эстонских, посол ответила:

«Мы сказали, что готовы обсуждать это. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского Союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно Министерство обороны, они обсуждают это, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас на нашей земле».

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