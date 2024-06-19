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Заборона на апеляційне оскарження ухвали суду про відмову в поновленні провадження у справі: КСУ перевірить конституційність положення КАСУ

13:55, 19 червня 2024
За словами заявника, заборона оскарження в апеляційному порядку ухвали суду про відмову в поновленні провадження у справі призвела до порушення конституційної засади судочинства.
Заборона на апеляційне оскарження ухвали суду про відмову в поновленні провадження у справі: КСУ перевірить конституційність положення КАСУ
Фото: ccu.gov.ua
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У середу, 19 червня, Другий сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі – суддя Конституційного Суду України Василь Лемак повідомив, що Плескач В’ячеслав Юрійович (далі – Заявник) звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на конституційність частину другу статті 293, частину першу статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – Кодекс) в тім, що вони забороняють апеляційне оскарження ухвали суду про відмову в поновленні провадження у справі.

Згідно з частиною другою статті 293 Кодексу «учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції окремо від рішення суду лише у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу. Оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 294 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається».

У частині першій статті 294 Кодексу встановлено перелік ухвал суду першої інстанції, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду. У цьому переліку відсутні ухвали суду про відмову в поновленні провадження у справі.

Заявник твердить, що заборона оскарження в апеляційному порядку ухвали суду про відмову в поновленні провадження у справі призвела до порушення конституційної засади судочинства, а саме розумності строків розгляду справи судом, визначеної пунктом 7 частини другої статті 129 Конституції України, і, як наслідок, його конституційного права на доступ до суду (частини перша, друга статті 55 Конституції України).

Крім того, заявник зазначає, що заборона оскарження в апеляційному порядку таких ухвал суперечить також частині п’ятій статті 125 Основного Закону України, оскільки, на його думку, це може створювати процесуальні переваги для органу державної влади над фізичною особою, а саме позбавляє її шансів домогтися поновлення провадження у справі за її позовом та створює умови для затягування справи, внаслідок чого дії та бездіяльність органів державної влади, що оскаржують, уникають оцінювання на предмет їх правомірності з боку суду.

Суддя-доповідач також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він направив запити до Правового департаменту Секретаріату Суду, органів державної влади та закладів вищої освіти. Про зміст відповідей суддів буде детально поінформовано на закритій частині пленарного засідання.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

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