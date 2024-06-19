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Парламент відхилив євроінтеграційний законопроект про контроль за шкідливими викидами

14:04, 19 червня 2024
Законопроект покликаний запустити в Україні процеси зеленої відбудови та екомодернізації промисловості.
Парламент відхилив євроінтеграційний законопроект про контроль за шкідливими викидами
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На пленарному засіданні 19 червня Верховна Рада провалила голосування за євроінтеграційний законопроект "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля" №6004-д.

Документ був розроблений з оглядом на вимоги європейської Директиви 2010/75/ЄС. Його дія мала розповсюджуватися на енергетичну, гірничо-металургійну, хімічну, цементну, нафтогазову та інші галузі.

З ухваленням законопроєкту в Україні мав розпочатися поступовий перехід національних підприємств на європейські стандарти роботи та впровадження найкращих доступних технологій та методів управління.

Законопроект запроваджував інтегрований дозвіл для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля. Дозвіл мав передбачати комплексний підхід до підприємства та об’єднувати дозволи й умови, які на сьогодні покриваються дозволами на поводження з відходами, спеціальне водокористування і дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

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