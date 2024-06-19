Реальні доходи українців швидко зростають: у НБУ назвали головні фактори

У Нацбанку повідомили, що у 2024 році доходи населення зростають досить швидко.

Директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова повідомила, що реальні доходи населення Україні помітно зростають через підвищення зарплат, пенсій та зниження інфляції. Про це вона сказала під час презентації «Звіту про фінансову стабільність» у НБУ.

«Номінальні доходи населення зростають досить швидко, і навіть реальні доходи з огляду на невисоку інфляцію відповідно зростають теж швидко», - сказала вона.

У НБУ зазначили, що у 2024 році зростання реальних доходів населення пришвидшилося. Зростає основна їх складова - зарплати, передусім у приватному секторі. Цьому сприяє подальше відновлення економічної активності.

«З іншого боку, середню зарплату вгору рухає посилення конкуренції за працівників. Середньомісячна зарплата у І кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно із рівнем рік тому. Підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників», - сказано у звіті.

Також там наголошують, що позитивно на обсягах доходів позначилося поетапне підвищення мінімальної зарплати на початку року та у квітні. Підживлює загальне зростання доходів населення збільшення виплат у бюджетних установах, а також грошового забезпечення військовослужбовців. За рахунок відновлення доплат за лютий–квітень 2024 року номінальні виплати військовим зросли на 10% у річному вимірі. Триває також зростання пенсійних виплат завдяки індексації. Інший вагомий чинник приросту реальних доходів – значне сповільнення інфляції, зазначили в НБУ.

«Попри збереження безпекових ризиків та руйнування енергетичної інфраструктури, економіка й надалі зростатиме. Ділова активність сприятиме зниженню безробіття», - додали в огляді.

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