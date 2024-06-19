Верховний Суд не розглядатиме справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення — Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, яким віднесла до категорії малозначних справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення, отже, рішення у цих справах не підлягатимуть оскарженню до Верховного Суду.

Верховна Рада 19 червня ухвалила в другому читанні і в цілому як закон законопроекту 11026 стосовно нової межі для визначення малозначних справ.

Однак змінами до ЦПК та КАСУ у редакції до другого читання законодавці вирішили віднести до малозначних справ ще й справи про зменшення розміру аліментів, припинення їх стягнення. Справи ж про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів натомість виключили із категорії малозначних.

Нагадаємо, що малозначні справи не підлягають перегляду в касаційному порядку за деякими виключеннями.

У редакції до змін пункт 3 ч. 6 статті 19 ЦПК відносив до малозначних справи про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов’язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства).

Натомість проектом зазначений пункт викладається у новій редакції, якою пропонується віднести до малозначних справ, крім перелічених вище справ, ще й справи про зменшення розміру аліментів, припинення їх стягнення. Справи ж про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів пропонується виключити із категорії малозначних.

На думку Головного юридичного управління Верховної Ради, така новела виглядає дискусійною. Зокрема, там зазначили, що згідно із ч. 4 статті 155 Сімейного кодексу ухилення батьків від виконання батьківських обов`язків є підставою для покладення на них відповідальності.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 14 червня Комітет ВР з питань правової політики нарешті визначився із тим, як будуть виконувати рішення КСУ. Втім, депутати вирішили змінами до ЦПК та КАСУ врегулювати не лише питання щодо малозначних справ, а й питання щодо спрощеного та загального позовного провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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