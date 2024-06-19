Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховний Суд не розглядатиме справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення — Рада ухвалила закон

14:40, 19 червня 2024
Верховна Рада ухвалила закон, яким віднесла до категорії малозначних справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення, отже, рішення у цих справах не підлягатимуть оскарженню до Верховного Суду.
Верховний Суд не розглядатиме справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення — Рада ухвалила закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 19 червня ухвалила в другому читанні і в цілому як закон законопроекту 11026 стосовно нової межі для визначення малозначних справ.

Однак змінами до ЦПК та КАСУ у редакції до другого читання законодавці вирішили віднести до малозначних справ ще й справи про зменшення розміру аліментів, припинення їх стягнення. Справи ж про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів натомість виключили із категорії малозначних.

Нагадаємо, що малозначні справи не підлягають перегляду в касаційному порядку за деякими виключеннями.

У редакції до змін пункт 3 ч. 6 статті 19 ЦПК відносив до малозначних справи про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов’язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства).

Натомість проектом зазначений пункт викладається у новій редакції, якою пропонується віднести до малозначних справ, крім перелічених вище справ, ще й справи про зменшення розміру аліментів, припинення їх стягнення. Справи ж про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів пропонується виключити із категорії малозначних.

На думку Головного юридичного управління Верховної Ради, така новела виглядає дискусійною. Зокрема, там зазначили, що згідно із ч. 4 статті 155 Сімейного кодексу ухилення батьків від виконання батьківських обов`язків є підставою для покладення на них відповідальності.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 14 червня Комітет ВР з питань правової політики нарешті визначився із тим, як будуть виконувати рішення КСУ. Втім, депутати вирішили змінами до ЦПК та КАСУ врегулювати не лише питання щодо малозначних справ, а й питання щодо спрощеного та загального позовного провадження.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вибір між держслужбовцем та адвокатом: як ВККС готується до виборів голови Комісії

20 червня члени ВККС будуть обирати між Андрієм Пасічником та Русланом Сидоровичем.

Верховна Рада визначила нові грошові межі для віднесення справ до малозначних

Парламент встановив нові граничні суми для визначення малозначних справ у ЦПК та справ незначної складності у КАСУ – закон прийнято в цілому.

Верховний Суд не розглядатиме справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення — Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, яким віднесла до категорії малозначних справи про зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення, отже, рішення у цих справах не підлягатимуть оскарженню до Верховного Суду.

На посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті Президента рекомендовані детектив НАБУ та суддя Верховного Суду

Однак Президент Володимир Зеленський досі не призначив попереднього переможця відбору на посаду члена ВРП.

Рада схвалила законопроект про штрафи до 17 тисяч грн за невиконання вимог Військовій поліції

Військову поліцію наділять правом під час проведення перевірок або службових розслідувань звертатися із запитами до юридичних осіб усіх форм власності, які обов’язкові для виконання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України