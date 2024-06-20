Члены ВККС с первой попытки не смогли избрать председателя Комиссии: что известно

Руслан Сидорович и Андрей Пасечник пока не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

Заседание ВККС 20 июня 2024 года

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 20 июня 2024 года в первом туре не смогла избрать главу ВККС.

Напомним, что должность председателя Комиссии вакантна с 27 марта, после того, как судья Киевского апелляционного суда Роман Игнатов уволился с должности как председателя ВККС, так и члена Комиссии.

Исполняющим обязанности председателя Комиссии с этого времени был заместитель председателя ВККС, адвокат Руслан Сидорович.

Впервые избрать председателя ВККС члены Комиссии попытались 1 апреля, однако в итоге тогда выборы председателя не состоялись из-за отсутствия кандидатов на должность председателя Комиссии.

Вторая попытка избрать председателя Комиссии также оказалась пока неудачной – ни один из кандидатов 20 июня не набрал минимально необходимых 9 голосов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», претендентами на должность главы Комиссии были:

Руслан Сидорович – и. о. председателя ВККС, адвокат

Андрей Пасечник – государственный служащий, адвокат, который после победы в отборе на должность члена ВККС в 2023 году был временно откомандирован в состав ВККС. На момент назначения на должность члена ВККС Андрей Пасечник занимал должность руководителя Управления по проведению полных проверок НАПК.

20 июня голоса членов Комиссии распределились следующим образом:

Андрей Пасечник – получил 7 голосов «за»

Руслан Сидорович – получил 6 голосов «за»

Не поддержали ни одного кандидата – 2 члена ВККС

Таким образом, Комиссии предстоит второй тур выборов главы ВККС, который состоится сегодня.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.