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ВККС в очередной раз попытается избрать председателя Комиссии 7 августа

18:06, 2 августа 2024
Пока претендент на должность главы ВККС один – представитель НАПК Андрей Пасечник.
ВККС в очередной раз попытается избрать председателя Комиссии 7 августа
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Высшая квалификационная комиссия судей 7 августа 2024 года попытается в очередной раз избрать председателя ВККС.

По данным «Судебно-юридической газеты», пока что о желании занять должность главы Комиссии сообщил лишь один кандидат – представитель Национального агентства по предотвращению коррупции Андрей Пасечник.

Это уже будет вторая попытка Андрея Пасечника возглавить ВККС.

Напомним, что 20 июня члены ВККС не смогли избрать председателя ВККС, поскольку ни в. о. главы Комиссии Руслан Сидорович, ни Андрей Пасечник не смогли получить необходимое количество голосов.

Напомним, что должность председателя Комиссии вакантна с 27 марта, после того, как судья Киевского апелляционного суда Роман Игнатов уволился с должности как председателя ВККС, так и члена Комиссии.

Автор: Вячеслав Хрипун

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