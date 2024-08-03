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В Белой Церкви нетрезвый мужчина бросил гранату во время семейного конфликта: жена погибла, сын в больнице

07:18, 3 августа 2024
Из-за ревности, мужчина взорвал гранату «РГД-5» в одной из комнат дома.
В Белой Церкви нетрезвый мужчина бросил гранату во время семейного конфликта: жена погибла, сын в больнице
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Полиция Киевщины расследует взрыв в частном доме в Белой Церкви, произошедший из-за конфликта между 57-летним мужчиной и его семьей. Подозреваемый бросил гранату, что привело к тяжелым повреждениям его и членов семьи. За такие действия ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел после того, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взорвал гранату "РГД-5" в доме, где отдельно проживали его жена и сын. Следователи выяснили, что взрыв произошел во время спора, вызванного ревностью.

В результате взрыва все участники получили телесные повреждения в виде минно-взрывных травм и осколочных ранений. Жена подозреваемого умерла во время реанимационных мероприятий, а 36-летний сын находится в стабильном состоянии.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, выдвинули ему подозрение по факту покушения на убийство и незаконного обращения с боеприпасами (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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