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Брали до $150 тысяч в месяц из военнообязанных: в Тернопольской области объявили подозрение участникам коррупционной схемы в ТЦК

18:16, 2 августа 2024
Полиция сообщает о 6 пострадавших от угрозах и запугиваниях людей, не подлежащих мобилизации.
Брали до $150 тысяч в месяц из военнообязанных: в Тернопольской области объявили подозрение участникам коррупционной схемы в ТЦК
Фото: полиция
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Как писала «Судебно-юридическая газета», полиция разоблачила коррупцию в ТЦК в Тернопольской области. Представители районного ТЦК брали до 150 тысяч долларов США в месяц с военнообязанных и мобилизовывали тех, кто имеет право на отсрочку. 2 августа стало известно об объявлении подозрения пяти участникам коррупционной схемы.

Как сообщает полиция Тернопольской области, организовал коррупционную схему руководитель местного ТЦК. К делу привлек еще четырех человек, трое из них – работники центра комплектования, еще один – бывший военнослужащий.

Члены организованной преступной группы требовали деньги за непрохождение ВЛК, обновление военных данных и получение отсрочки. Они получали за это от 100 000 до 150 000 долларов в месяц. Полученные деньги делили между собой – размер "зарплаты" зависел от выполненных задач.

Главе коррупционной схемы объявили о подозрении во время совещания с руководителями ТЦК и СП в Тернопольской ОВА. Суд избрал им меры пресечения с правом внесения залога в 242 тысячи гривен, и они воспользовались этой возможностью. Впоследствии следователи и сотрудники криминальной полиции установили новые детали дела.

Отмечается, что известно о шести пострадавших от угроз и запугиваний людей, которые не подлежали мобилизации.

Один из них - житель Чертковского района, отец четырех детей, трое из которых несовершеннолетние. Он рассказал, что ночью в его дом ворвались люди в форме и начали избивать его ногами, после чего вытащили из помещения и вывезли в неизвестном направлении. У мужчины диагностировали переломы ребер и другие телесные повреждения.

"Я спорил и говорил, что права меня забирать у них нет, потому что у меня четверо детей. Снова начали бить, пинать ногами. На следующий день меня отвезли на автобусную остановку. Выяснилось, что за меня заплатили выкуп. Деньги собрали родственники и заплатили за меня 30 тысяч гривен”, – рассказал пострадавший.

Организатору и четырем подельникам следователи полиции объявили подозрения по нескольким статьям, среди которых "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды" и "незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, совершенное по корыстным мотивам организованной группой".

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следователи обратились с ходатайством о содержании под стражей без права внесения залога.

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