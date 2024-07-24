В ТЦК брали до 150 тысяч долларов США в месяц с военнообязанных и мобилизовывали тех, кто имеет право на отсрочку – полиция разоблачила коррупцию в ТЦК

Работники ТЦК создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, имеющих законное право на отсрочку, а также мобилизовывали их с целью повышения показателя эффективности работы, в дальнейшем за деньги увольняли с военной службы.

Представители районного ТЦК брали с военнообязанных до 150 тысяч долларов США в месяц. О разоблачении соответствующей коррупционной схемы сообщает полиция Тернопольщины.

«В месяц «заработки» злоумышленников составляли от 100 000 до 150 000 долларов. Организатору и одному из подельников следователи уже сообщили о подозрении», - отметили в Национальной полиции.

«Каждая услуга, которую «оказывали чиновники», имела свою цену. Сумма колебалась от тысячи до 15 тысяч долларов. За обновление военных данных с проставлением соответствующего штрихкода во временном удостоверении военнообязанного, а также с перспективой избежать мобилизации хотели до 2000 долларов», – рассказал начальник ГУНП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

От 5000 до 15 000 тысяч долларов «стоило» влияние на членов ВЛК с целью списания с военной службы, а также за помощь в переводе с боевых частей в тыловые с перспективой освобождения из войска. В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили, что организатору незаконных заработков помогали пятеро сообщников.

Сергей Зюбаненко сообщил, что фигуранты создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, имеющих законное право на отсрочку, а также мобилизовывали их с целью повышения показателя эффективности работы.

В дальнейшем таких лиц за деньги увольняли с военной службы. Работники уголовного розыска установили, что фигуранты «помогли» почти 150 лицам.

Должностным лицам наживаться на уклонистах помогали и гражданские лица. Полицейские устанавливают всех сообщников.

Полицейские с бойцами спецподразделения КОРД провели на территории Тернопольской и Львовской областей 38 обысков, в ходе которых выявили и изъяли около 100 000 долларов, 80 000 евро, 2 миллиона гривен, служебную документацию, компьютерную технику и другие свидетельствующие о незаконной деятельности чиновников.

Организатору коррупционной схемы объявили о подозрении во время совещания с руководителями ТЦК и СП по организации и проведению мероприятий общей мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, которое проходило в Тернопольской областной военной администрации. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об извещении подозрений организатору и пяти сообщникам.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ТЦК призвал мужчину, который имел бронирование от мобилизации, а воинская часть отказала в увольнении с военной службы, потому что бронирование не является основанием для увольнения. Суд отменил это решение ТЦК и обязал воинскую часть уволить со службы истца.

Автор: Наталя Мамченко

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