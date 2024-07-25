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В Одессе задержали чиновницу отделения Антимонопольного комитета на взятке в $10 тысяч

07:00, 25 июля 2024
Чиновница требовала взятку за смягчение административных санкций.
В Одессе задержали чиновницу отделения Антимонопольного комитета на взятке в $10 тысяч
Источник фото: gp.gov.ua
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Чиновница территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в Одессе разоблачена на получении взятки в размере 10 тысяч долларов США. При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры руководителю одного из отделов Южного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемая требовала у частного предпринимателя 10 тысяч долларов США за смягчение административных санкций за нарушение антимонопольного законодательства. За эту сумму она обещала уменьшить размер штрафных санкций с 3,5 миллионов гривен до 30 тысяч гривен и оттягивать решение о внесении предприятия в «черный список», что делает невозможным потенциальное участие в будущих торгах.

Правоохранители задержали чиновницу согласно ст. 208 УПК Украины. По ходатайству прокуратуры ей избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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