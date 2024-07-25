В Одессе задержали чиновницу отделения Антимонопольного комитета на взятке в $10 тысяч

Чиновница требовала взятку за смягчение административных санкций.

Источник фото: gp.gov.ua

Чиновница территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в Одессе разоблачена на получении взятки в размере 10 тысяч долларов США. При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры руководителю одного из отделов Южного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемая требовала у частного предпринимателя 10 тысяч долларов США за смягчение административных санкций за нарушение антимонопольного законодательства. За эту сумму она обещала уменьшить размер штрафных санкций с 3,5 миллионов гривен до 30 тысяч гривен и оттягивать решение о внесении предприятия в «черный список», что делает невозможным потенциальное участие в будущих торгах.

Правоохранители задержали чиновницу согласно ст. 208 УПК Украины. По ходатайству прокуратуры ей избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.